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ФИФА осудила вооруженное нападение на здание Турецкой ассоциации футбола

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола выражает поддержку Турецкой ассоциации футбола, на здание которой было совершено вооруженное нападение, сообщает пресс-служба ФИФА.

"В четверг в штаб-квартире Турецкой ассоциации футбола в Стамбуле произошел ужасающий акт насилия с применением огнестрельного оружия против людей и имущества. Мы рады, что в результате этих действий никто не пострадал, мы также сожалеем, что все еще есть люди, способные на такие преступления без уважения к человеческой жизни или безопасности. ФИФА и УЕФА совместно осуждают этот акт насилия и выражают нашу полную поддержку Турецкой ассоциации футбола и ее сотрудникам в это трудное время", - отмечается в заявлении ФИФА.

Вооруженное нападение на здание Турецкой ассоциации футбола было совершено накануне. В здании в это время шло совещание.

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ФИФА
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