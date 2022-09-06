Бразилец отстранен от футбола за гол в свои ворота

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Федерация футбола бразильского штата Амазонес отстранил от деятельности футболиста местной команды "Атлетико Амазоненсе" за автогол, сообщает Placar.

Незадолго до окончания игры второго дивизиона штата против клуба "Сул Америка" Кампос, получив мяч, нанес удар по воротам своей команды. Мяч перелетел через голкипера, который и не пытался его отбить. При этом действия Кампоса ни у вратаря, ни у полевых игроков "Атлетико" удивления не вызвали.

В итоге "Атлетико" проиграл со счетом 1:4.

Сообщается, что клуб расторг контракт с Кампосом. По словам президента клуба Энрике Барбоза Да Кошты, действия футболиста могли быть связаны с недовольством слабой игры команды. Также Да Кошта призвал федерацию провести расследование на предмет того, не связан ли такой автогол с букмекерскими ставками.