Поиск

Бразилец отстранен от футбола за гол в свои ворота

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Федерация футбола бразильского штата Амазонес отстранил от деятельности футболиста местной команды "Атлетико Амазоненсе" за автогол, сообщает Placar.

Незадолго до окончания игры второго дивизиона штата против клуба "Сул Америка" Кампос, получив мяч, нанес удар по воротам своей команды. Мяч перелетел через голкипера, который и не пытался его отбить. При этом действия Кампоса ни у вратаря, ни у полевых игроков "Атлетико" удивления не вызвали.

В итоге "Атлетико" проиграл со счетом 1:4.

Сообщается, что клуб расторг контракт с Кампосом. По словам президента клуба Энрике Барбоза Да Кошты, действия футболиста могли быть связаны с недовольством слабой игры команды. Также Да Кошта призвал федерацию провести расследование на предмет того, не связан ли такой автогол с букмекерскими ставками.

футбол Бразилия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Спартак" лишился полузащитника Мартинса до конца года

Василенко покинул пост главного тренера "Факела"

Василенко покинул пост главного тренера "Факела"

Хоккеист СКА Воробьев оштрафован на 2 млн руб. за покупку военного билета

Рублев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США

Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу Борис Лагутин

Хоккеист Сулейманов получил пять лет условно по делу о покупке военного билета

Хоккеист Сулейманов получил пять лет условно по делу о покупке военного билета

Медведев уступил Кирьосу и выбыл из US Open

Медведев уступил Кирьосу и выбыл из US Open

"Зенит" обыграл "Спартак" и сохранил лидерство в РПЛ

"Зенит" обыграл "Спартак" и сохранил лидерство в РПЛ

"Ахмат" в меньшинстве обыграл "Локомотив" в матче РПЛ

Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов "Формулы-1"

Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов "Формулы-1"
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });