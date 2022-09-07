Поиск

Ломаев и Хлусевич попали в расширенный состав сборной России по футболу

Нападающий Артем Дзюба в национальную команду страны не вызван

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Вратарь "Крыльев Советов" Иван Ломаев, защитник "Краснодара" Сергей Бородин, полузащитник "Спартака" Даниил Хлусевич вызваны в сборную России по футболу на подготовку к товарищеской игре против национальной команды Киргизии, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В среду тренерский штаб сборной России по футболу назвал расширенный состав команды на сентябрьский тренировочный сбор. В него вошли 35 футболистов, полностью список выглядит следующим образом:

СпортСборная России по футболу сыграет с Киргизией и ИраномСборная России по футболу сыграет с Киргизией и ИраномЧитать подробнее

вратари - Антон Шунин ("Динамо", Москва), Михаил Кержаков ("Зенит", Санкт-Петербург), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Иван Ломаев ("Крылья Советов", Самара);

защитники - Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Данил Круговой (все - "Зенит", Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия (оба - "Спартак", Москва), Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба - "Ростов", Ростов-на-Дону), Станислав Магкеев ("Локомотив", Москва), Сергей Бородин ("Краснодар"), Юрий Журавлев ("Ахмат", Грозный), Артём Макарчук ("Сочи");

полузащитники - Дмитрий Баринов, Артём Карпукас (оба - "Локомотив", Москва), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба - "Ростов", Ростов-на-Дону), Далер Кузяев, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой (все - "Зенит", Санкт-Петербург), Никита Кривцов ("Краснодар), Александр Коваленко, Максим Глушенков, Роман Ежов (все - "Крылья Советов", Самара), Даниил Фомин, Вячеслав Грулёв, Арсен Захарян (все - "Динамо", Москва), Роман Зобнин ("Спартак", Москва);

нападающие - Фёдор Чалов (ЦСКА, Москва), Николай Комличенко ("Ростов", Ростов-на-Дону), Александр Соболев ("Спартак", Москва), Константин Тюкавин ("Динамо", Москва).

Сборная России проведет ближайший товарищеский матч 24 сентября в Бишкеке против команды Киргизии. В ноябре, как сообщалось, ожидается контрольная встреча против Ирана.

футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сборная России по футболу сыграет с Киргизией и Ираном

Сборная России по футболу сыграет с Киргизией и Ираном

Хачанов впервые в карьере вышел в полуфинал турнира Большого шлема

Хачанов впервые в карьере вышел в полуфинал турнира Большого шлема

ПСЖ победил "Ювентус" в матче Лиги чемпионов

ПСЖ победил "Ювентус" в матче Лиги чемпионов

Медведев по окончании US Open опустится на четвертое место в рейтинге ATP

"Челси" проиграл загребскому "Динамо" на старте Лиги чемпионов

"Спартак" лишился полузащитника Мартинса до конца года

Василенко покинул пост главного тренера "Факела"

Василенко покинул пост главного тренера "Факела"

Хоккеист СКА Воробьев оштрафован на 2 млн руб. за покупку военного билета

Рублев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США

Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу Борис Лагутин

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });