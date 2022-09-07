Ломаев и Хлусевич попали в расширенный состав сборной России по футболу

Нападающий Артем Дзюба в национальную команду страны не вызван

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Вратарь "Крыльев Советов" Иван Ломаев, защитник "Краснодара" Сергей Бородин, полузащитник "Спартака" Даниил Хлусевич вызваны в сборную России по футболу на подготовку к товарищеской игре против национальной команды Киргизии, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В среду тренерский штаб сборной России по футболу назвал расширенный состав команды на сентябрьский тренировочный сбор. В него вошли 35 футболистов, полностью список выглядит следующим образом:

вратари - Антон Шунин ("Динамо", Москва), Михаил Кержаков ("Зенит", Санкт-Петербург), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Иван Ломаев ("Крылья Советов", Самара);

защитники - Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Данил Круговой (все - "Зенит", Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия (оба - "Спартак", Москва), Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба - "Ростов", Ростов-на-Дону), Станислав Магкеев ("Локомотив", Москва), Сергей Бородин ("Краснодар"), Юрий Журавлев ("Ахмат", Грозный), Артём Макарчук ("Сочи");

полузащитники - Дмитрий Баринов, Артём Карпукас (оба - "Локомотив", Москва), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба - "Ростов", Ростов-на-Дону), Далер Кузяев, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой (все - "Зенит", Санкт-Петербург), Никита Кривцов ("Краснодар), Александр Коваленко, Максим Глушенков, Роман Ежов (все - "Крылья Советов", Самара), Даниил Фомин, Вячеслав Грулёв, Арсен Захарян (все - "Динамо", Москва), Роман Зобнин ("Спартак", Москва);

нападающие - Фёдор Чалов (ЦСКА, Москва), Николай Комличенко ("Ростов", Ростов-на-Дону), Александр Соболев ("Спартак", Москва), Константин Тюкавин ("Динамо", Москва).

Сборная России проведет ближайший товарищеский матч 24 сентября в Бишкеке против команды Киргизии. В ноябре, как сообщалось, ожидается контрольная встреча против Ирана.