Экс-наставник "Спартака" Тедеско возглавил "Лейпциг"

Доминико Тедеско Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Немецкий футбольный клуб "Лейпциг" объявил о назначении главным тренером бывшего наставника московского "Спартака" Доминико Тедеско.

Контракт с 36-летним специалистом рассчитан до июня 2023 года.

Предыдущим местом работы немецкого специалиста был московский "Спартак", который он возглавлял на протяжении двух сезонов - с 2019 по 2021 год. Сезон-2020/21 команда завершила с ним на втором месте в турнирной таблице.

Также Тедеско работал в Германии с юношескими командами "Штутгарта" и "Хоффенхайма", после этого был главным тренером "Эрцгебирге" и "Шальке 04".

В настоящий момент "Лейпциг" занимает 11-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, в 14 матчах команда набрала 18 очков. Предшественником Тедеско на посту главного тренера команды был американец Джесси Марш.