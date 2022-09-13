Бывший вратарь "Локомотива" Якупович перешел в "Эвертон"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Эвертон" объявил о подписании контракта со швейцарским вратарем боснийского происхождения Элдином Якуповичем.

Соглашение, как сообщается на сайте "Эвертона", будет носить краткосрочный характер.

Ранее из-за травм выбыли из строя два голкипера английской команды - Джордан Пикфорд и Энди Лонерган.

Предыдущим клубом 37-летнего Якуповича был английский "Лестер Сити", который спортсмен покинул летом этого года. В России Якупович известен за московский "Локомотив", цвета которого он защищал с 2006 по 2007 год. С 2007 по 2009 год, будучи игроком "Локомотива", на правах аренды выступал в швейцарском "Грассхопере".