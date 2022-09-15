В Киргизии отвергли срыв товарищеского матча местной сборной по футболу с Россией

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Киргизский футбольный союз (КФС) в четверг подтвердил, что сборная Киргизии 24 сентября должна провести товарищеский матч против национальной команды России.

"Относительно информации в некоторых российских СМИ о том, что товарищеский матч между сборными Киргизии и России может не состояться - не соответствует действительности", - сообщается на сайте КФС.

В настоящее время ведутся переговоры, на сегодняшний день обговорена дата на 24 сентября, отметили в КФС.

О возможной отмене ранее анонсированного матча накануне сообщили СМИ.