"Локомотив" по буллитам обыграл "Витязь" в матче КХЛ

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты ярославского "Локомотива" обыграли соперника из подмосковного "Витязя" в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги.

Результат встречи в Ярославле - 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Основное время соперники провели без забитых шайб, в овертайме победитель также не был выявлен. В серии буллитов точнее оказался "Локомотив". Решающий буллит реализовал Степан Никулин.

"Витязь" идет на четвертом месте в Западной конференции, имея в активе 9 очков. "Локомотив" - девятый, у команды 7 очков.

В следующем матче "Витязь" 19 сентября сыграет с нижегородским "Торпедо". "Локомотив" в тот же день встретится с московским "Динамо".