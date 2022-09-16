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Гроссмейстер Гусева стала единоличным лидером Суперфинала чемпионата России

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Марина Гусева вышла в единоличные лидеры Суперфинала проходящего в Чебоксарах чемпионата России по шахматам среди женщин.

В пятом туре, играя черными фигурами, она одолела Дарью Чапочкину. Теперь в активе Гусевой 3,5 балла.

На 0,5 балла от нее отстают Ольга Гиря, Валентина Гунина и Екатерина Гольцева. В отчетном туре Гиря белыми фигурами сыграла вничью с Натальей Погониной, Гунина также белыми фигурами победила Лею Гарифуллину. Гольцева, в свою очередь, черными фигурами нанесла поражение Яне Жаповой. Кроме того, Алина Бивол, играя белыми фигурами, уступила Марии Якимовой; Алиса Галлямова (белые фигуры) сыграла вничью с Евгенией Овод.

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Для потерпевшей два поражения в стартовых трех турах трехкратной чемпионки Европы, четырехкратной чемпионки России Гуниной победа стала второй на турнире.

По 2,5 балла набрали и места с пятое по седьмое занимают Галлямова, Погонина, Чарочкина. Далее идут пять шахматисток, у которых по 2 очка – Гарифуллина, Овод, Бивол, Якимова, Жапова.

В Суперфинале мужского чемпионата лидеров теперь трое. К Владиславу Артемьеву и Даниилу Дубову присоединился Максим Чигаев. У каждого из этой тройки по 3 очка.

Чигаев в пятом туре белыми фигурами победил Арсения Нестерова. Для Чигаева эта победа стала первой на турнире.

В пятом туре продолжился характерный для мужского Суперфинала ничейный синдром: остальные партии победителя не выявили. Речь идет о партиях в парах (игравшие белыми указаны первыми): Владислав Артемьев – Илья Ильюшенок, Володар Мурзин – Евгений Томашевский, Александр Рахманов – Андрей Есипенко, Даниил Дубов – Санан Сюгиров, Евгений Наев – Максим Матлаков.

Главным аутсайдером остается Нестеров, у которого 1 балл. У остальных, помимо тройки лидеров – по 2,5 очка, все эти игроки в каждом из прошедших туров сыграли вничью.

шахматы Чебоксары
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