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Футболист "Динамо" Сазонов решил играть за сборную Грузии вместо России

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Защитник московского футбольного клуба "Динамо" Саба Сазонов отказался варианта со сборной России и решил выступать за сборную Грузии, сообщает "Матч ТВ".

При этом 20-летний футболист остается в "Динамо" и не намерен менять клуб.

Между тем ранее футболист изъявлял желание играть именно за сборную России. "Матч ТВ" приводит его ранние высказывания на эту тему.

"Конечно, хотелось бы заиграть за сборную России, потому что я воспитанник именно российской школы футбола", - говорил игрок, по словам которого с ним связывались представители и российской, и грузинской молодежных сборных.

Родившийся в Петербурге Сазонов имеет грузинские корни. Воспитанник "Зенита" играет в "Динамо" с 2021 года.

футбол Россия Грузия
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