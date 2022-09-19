Футбольный клуб "Сочи" подписал контракт с нападающим Джорджевичем

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Черногорский форвард Лука Джорджевич перешел в "Сочи", сообщает пресс-служба российского футбольного клуба.

"Черногорский нападающий подписал контракт с нашим клубом в качестве свободного агента", - говорится в сообщении, в котором не уточняется, на какой именно срок заключено соглашение.

В минувшем чемпионате 28-летний спортсмен защищал цвета датского "Вайле". Также футболист известен по выступлениям за российские "Зенит", "Арсенал" и "Локомотив".

В "Сочи" Джорджевич перешел на правах свободного агента.