Поиск
Реклама20idei.ru

Футбольный клуб "Сочи" подписал контракт с нападающим Джорджевичем

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Черногорский форвард Лука Джорджевич перешел в "Сочи", сообщает пресс-служба российского футбольного клуба.

"Черногорский нападающий подписал контракт с нашим клубом в качестве свободного агента", - говорится в сообщении, в котором не уточняется, на какой именно срок заключено соглашение.

В минувшем чемпионате 28-летний спортсмен защищал цвета датского "Вайле". Также футболист известен по выступлениям за российские "Зенит", "Арсенал" и "Локомотив".

В "Сочи" Джорджевич перешел на правах свободного агента.

футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФС подтвердил обращение в ФИФА из-за слов главного тренера сборной Украины

РФС подтвердил обращение в ФИФА из-за слов главного тренера сборной Украины

Футболист "Динамо" Сазонов решил играть за сборную Грузии вместо России

Футболисты "Спартака" обыграли "Локомотив" в чемпионате России по футболу

Головкин проиграл Альваресу в поединке за четыре чемпионских пояса

Головкин проиграл Альваресу в поединке за четыре чемпионских пояса

"Зенит" в большинстве обыграл "Динамо" в матче РПЛ

Защитник ЦСКА и сборной России Дивеев пропустит минимум три месяца из-за перелома

Защитник ЦСКА и сборной России Дивеев пропустит минимум три месяца из-за перелома

ФК "Торпедо" одержал первую победу в чемпионате России, обыграв ЦСКА

Международный союз биатлонистов продлил отстранение россиян и белорусов

Международный союз биатлонистов продлил отстранение россиян и белорусов

"Спартак" разгромил "Факел" в Кубке России по футболу

Федерер объявил о завершении карьеры в сентябре

Федерер объявил о завершении карьеры в сентябре
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });