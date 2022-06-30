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Колумбийский футболист Кассьерра перешел из "Сочи" в "Зенит"

Колумбийский футболист Кассьерра перешел из "Сочи" в "Зенит"
Матео Кассьерра
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Нападающий футбольного клуба "Сочи" Матео Кассьерра продолжит карьеру в "Зените", сообщает пресс-служба петербургского ФК.

"Футбольные клубы "Зенит" и "Сочи" достигли соглашения о переходе колумбийского нападающего. Соглашение с игроком подписано по схеме "3+1", - говорится в сообщении.

25-летний Кассьерра перешел в "Сочи" из португальского клубе "Белененшес-САД" в августе 2021 года. В чемпионате Российской премьер-лиги сезона-2021/22 забил 14 мячей. По этому показателю он поделил второе место с футболистом "Ростова" Дмитрием Полозом. Первое место занял Гамид Агаларов из "Уфы" (19 голов).

футбол ФК Зенит
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