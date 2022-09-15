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"Ференцварош" Черчесова обыграл "Монако" с Головиным в Лиге Европы

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты венгерского "Ференцвароша" со счетом 1:0 нанесли поражение представляющему чемпионат Франции "Монако" в гостевом матче второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

На 79-й минуте гол провел Балинт Вечеи.

В стартовом составе "Монако" на поле вышел российский полузащитник Александр Головин, он был заменен на 73-й минуте.

"Ференцварош", главным тренером которого является экс-наставник сборной России Станислав Черчесов, занимает первое место в группе H. В активе команды 6 очков. Второе место занимает турецкий "Транзобспор", третье – "Монако" (по 3 балла), четвертое – сербская "Црвена Звезда" (0).

футбол Лига Европы УЕФА Станислав Черчесов Александр Головин
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