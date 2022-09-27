Умер главный тренер паралимпийской сборной России по футболу

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по футболу лиц с заболеванием церебральным параличом Автандил Барамидзе скончался в возрасте 65 лет, сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

"Министерство спорта Российской Федерации выражает глубокие соболезнования родным и близким, коллегам и подопечным Автандила Михайловича", - говорится в сообщении.

Под руководством Барамидзе российские футболисты с ЦП становились двукратными паралимпийскими чемпионами (2000, 2012), четырехкратными чемпионами мира (2007, 2011, 2015, 2019), чемпионами Европы (2018). В их активе также две серебряные (1996, 2008) и бронзовая медаль (2004) Паралимпийских игр.

Барамидзе являлся президентом Всероссийской федерации футбола лиц с заболеванием церебральным параличом, членом Исполкома Паралимпийского комитета России.