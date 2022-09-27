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В Госдуме призвали не травить якобы покинувшую РФ пятикратную чемпионку ОИ

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Депутат, член Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Борис Пайкин выразил огорчение информацией об отъезде из России пятикратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию и генерального секретаря Олимпийского комитета России (ОКР) Анастасии Давыдовой.

СпортВ ОКР заявили, что не в курсе того, что пятикратная чемпионка ОИ покинула РФЧитать подробнее

"Известие о том, что пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова покинула Россию, конечно, огорчает. Но я не стал бы сегодня разбрасываться ярлыками. В конце концов Анастасия с честью выступала за Россию на международных соревнованиях, она по-настоящему большая спортсменка, но уже завершившая карьеру. Отъезд из страны - личный выбор каждого человека. Травить уходящего человека в спину - не наш путь", - цитирует Пайкина пресс-служба комитета.

"Я бы сегодня больше внимания уделил тем, кто остался в спорте, на тренерской работе. В том же синхронном плавании наша страна уже много лет занимает лидирующие позиции, и важно не потерять этот потенциал. За победами чемпионов стоит огромная тренерская работа. В это время важно поддержать работающих тренеров и молодых спортсменов. За ними наше будущее", - добавил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Давыдова покинула Россию и не планирует возвращаться. ОКР заявил, что работает в обычном режиме и не получал сведений о местонахождении Давыдовой.

Госдума ОКР Анастасия Давыдова синхронное плавание
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