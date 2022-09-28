"Урал" победил "Торпедо" в матче Кубка России по футболу
Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты екатеринбургского "Урала" со счетом 1:0 нанесли поражение московскому "Торпедо" в домашнем матче третьего тура группового этапа Кубка России.
На первой минуте гол провел Алексей Каштанов.
На 85-й минуте пенальти не реализовал футболист "Торпедо" Марк Коста.
Команды представляют группу D. Здесь лидирует ЦСКА, который матч третьего тура против "Сочи" проведет позднее. В активе ЦСКА 6 очков, столько же набрал "Урал". У "Торпедо" 3 балла, у "Сочи" очков пока нет.