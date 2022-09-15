"Спартак" разгромил "Факел" в Кубке России по футболу

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" нанесли поражение соперникам из воронежского "Факела" в матче второго тура группового этапа Кубка России.

Игра на стадионе "Спартака" закончилась со счетом 3:0. Голы забили Павел Мелешин (4-я минута), Квинси Промес (34) и Александр Соболев (76).

"Спартак" выиграл второй матч подряд на групповом этапе и лидирует в группе B, набрав 6 очков. На втором месте идут самарские "Крылья Советов" (3 очка). Петербургский "Зенит" - третий, у клуба 3 очка. "Факел" замыкает таблицу группы, не набрав ни одного очка.

В следующем туре "Спартак" сыграет с "Зенитом", "Крылья Советов" - с "Оренбургом", матчи пройдут 28 сентября.

"Спартак" является действующим обладателем трофея.