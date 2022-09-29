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Путин заверил, что РФ останется гостеприимной страной для иностранных атлетов

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Россия всегда будет гостеприимной страной по отношению к участникам международных соревнований, несмотря на санкционную политику ряда стран, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Санкционная агрессия, развязанная против нашей страны и наших граждан, затронула многие сферы, в том числе спорт высших достижений. Российские атлеты, по сути, лишены возможности представлять свою страну, а голос России в международных профильных организациях намеренно игнорируется", - говорится в телеграмме президента участникам и организаторам международного спортивного форума "Россия - спортивная держава", опубликованной на сайте Кремля.

СпортМОК рекомендовал запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованияхЧитать подробнее

"Такая ситуация противоречит самим ценностям спорта, главные из которых - взаимоуважение и принцип "спорт вне политики". Несмотря на это, мы всегда будем радушной, гостеприимной страной, где на высоком организационном уровне проводят открытые соревнования для представителей разных государств и чтут идеалы олимпизма", - подчеркнул Путин.

Он добавил, что в России и дальше будет развиваться спортивная инфраструктура, совершенствоваться система поиска, подготовки и поддержки талантливой молодежи.

Ранее МОК призвал международные спортивные федерации отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований, проводимых под их эгидой в связи с ситуацией на Украине. Россия была отстранена от Паралимпиады в Пекине 2022 года, исключена из числа стыковых матчей в рамках европейского отбора на чемпионат мира по футболу в Катаре 2022 года, не примет участие в жеребьевке отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2024 года, отстранена от участия в ряде других международных соревнованиях.

Также сообщалось, что ЧМ по хоккею 2023 года, который должен был пройти в Санкт-Петербурге, перенесен в Финляндию и Латвию, расторгнут контракт и на проведение Гран-при России "Формулы-1".

Владимир Путин Россия РФ
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