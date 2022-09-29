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Вице-президент Международной федерации дзюдо Соловейчик возглавит Федерацию дзюдо России

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Президиум Федерации дзюдо России на очередном заседании единогласно избрал Сергея Соловейчика на пост президента, сообщает ФДР.

Соловейчик сменит Василия Анисимова, сложившего с себя полномочия по семейным обстоятельствам.

"За 12 лет, в течение которых Василий Васильевич Анисимов возглавлял Федерацию дзюдо России, наша команда совершила хороший скачок в развитии и ярким показателем этого являются олимпийские медали нашей сборной. Мы благодарны Василию Васильевичу за работу с полной отдачей, и я уверен, что будущие успехи дзюдо в России будут опираться на крепкий фундамент, заложенный им и его командой за эти годы", - сказал Соловейчик.

"Мы продолжим развивать направления профессионального и массового спорта, сделаем акценты на календарь олимпийской подготовки, организацию семейных программ, спортивных событий для детей школьного и дошкольного возрастов. Федерация дзюдо России - это крепкая семья, которая складывалась много лет, основными принципами нашей работы останутся уважение и взаимовыручка", - добавил он.

Соловейчик - мастер спорта СССР по дзюдо, тренер, более двадцати лет работает на руководящих должностях российских и международных Федераций дзюдо. С 1998 по 2000 год он был президентом Федерации дзюдо Москвы, с 2000 по 2007 год - вице-президент Европейского союза дзюдо. С 2007 по 2022 год - президент Европейского союза дзюдо, вице-президент Международной федерации дзюдо. В 2012, 2016 и 2020 годах был единогласно переизбран на пост президента на очередном заседании Конгресса ЕСД.

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