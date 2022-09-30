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Спортивный врач Савелий Мышалов умер в возрасте 90 лет

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Российский спортивный врач Савелий Мышалов, продолжительное время работавший со сборной СССР по футболу, скончался на 91-м году жизни, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"Приносим соболезнования семье Савелия Евсеевича", - говорится в сообщении.

В штабе сборной СССР по футболу Мышалов работал свыше 20 лет. Он был задействован на четырех чемпионатах мира, двух чемпионатах Европы и двух Олимпийских играх.

футбол
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