Спортивный врач Савелий Мышалов умер в возрасте 90 лет

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Российский спортивный врач Савелий Мышалов, продолжительное время работавший со сборной СССР по футболу, скончался на 91-м году жизни, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"Приносим соболезнования семье Савелия Евсеевича", - говорится в сообщении.

В штабе сборной СССР по футболу Мышалов работал свыше 20 лет. Он был задействован на четырех чемпионатах мира, двух чемпионатах Европы и двух Олимпийских играх.