Карпин признан лучшим тренером месяца в РПЛ
Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Российская премьер-лига (РПЛ) признала наставника футбольного клуба "Ростов" (Ростов-на-Дону) лучшим тренером сентября, сообщает пресс-служба РПЛ.
Карпин стал лауреатом уходящего месяца по итогам голосований экспертов РПЛ, МАТЧ ПРЕМЬЕР и болельщиков.
"Ростов" в трех сентябрьских турах РПЛ набрал максимальные девять очков благодаря победам над "Торпедо" (1:0), "Спартаком" (4:2) и "Крыльями Советов" (2:1). Команда ушла на перерыв на втором месте в турнирной таблице при четырехочковом отставании от "Зенита".