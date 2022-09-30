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Карпин признан лучшим тренером месяца в РПЛ

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Российская премьер-лига (РПЛ) признала наставника футбольного клуба "Ростов" (Ростов-на-Дону) лучшим тренером сентября, сообщает пресс-служба РПЛ.

Карпин стал лауреатом уходящего месяца по итогам голосований экспертов РПЛ, МАТЧ ПРЕМЬЕР и болельщиков.

"Ростов" в трех сентябрьских турах РПЛ набрал максимальные девять очков благодаря победам над "Торпедо" (1:0), "Спартаком" (4:2) и "Крыльями Советов" (2:1). Команда ушла на перерыв на втором месте в турнирной таблице при четырехочковом отставании от "Зенита".

футбол Валерий Карпин
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