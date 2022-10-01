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Россиянин Сафиуллин проиграл Джоковичу в полуфинале турнира в Израиле

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Роман Сафиуллин потерпел поражение от экс-первой ракетки мира серба Новака Джоковича в матче 1/2 финала турнира категории ATP 250 в Израиле.

Результат противостояния – 6:1, 7:6 (7:3) в пользу Джоковича.

В настоящее время Джокович в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает седьмое место, Сафиуллин – 104-е.

До этого в официальных матчах эти теннисисты друг против друга еще не играли.

теннис
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