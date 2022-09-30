Сафиуллин вышел в полуфинал турнира в Израиле и может сыграть с Джоковичем
Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Россиянин Роман Сафиуллин победил представителя Франции Артура Риндеркнеха в матче 1/4 финала теннисного турнира категории ATP-250 в Израиле.
Результат встречи – 6:4, 6:1 в пользу российского спортсмена.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Сафиуллин занимает 104-е место, Риндеркнех – 58-е.
В полуфинале соревнования российский теннисист сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия, №7 мирового рейтинга) – Вашек Поспишил (Канада, 149).