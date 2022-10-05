Призер ОИ Гаджимагомедов гарантировал себе бронзу чемпионата России по боксу

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио Муслим Гаджимагомедов завоевал путевку в полуфинал чемпионата России по боксу в Чите.

В весовой категории до 92 кг спортсмен из Краснодара единогласным решением судей одержал победу над Рамазаном Дадаевым (Владимирская область) и, таким образом, гарантировал себе как минимум бронзовую медаль соревнования.

Боксёр из Краснодарского края Муслим Гаджимагомедов вышел в полуфинал чемпионата России по боксу, который проходит в столице Забайкальского края.

В весовой категории до 92 кг боксёр Муслим Гаджимагомедов гарантировал себе бронзовую медаль чемпионата России. Спортсмен из Краснодара единогласным решением судей одержал победу над Рамазаном Дадаевым из Владимирской области.

Чемпионат России среди мужчин проходит в рамках празднования 30-летия Федерации бокса России и 100-летия бокса в Забайкальском крае. Общий призовой фонд соревнований составляет 26 млн рублей. Всего в чемпионате участвует 337 спортсменов из 64 регионов страны.