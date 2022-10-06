Теннисный "Кубок Кремля"-2022 отменен
Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Международный теннисный турнир "Кубок Кремля" в 2022 году не состоится, сообщили организаторы соревнования.
Соответствующее решение совместно приняли Департамент спорта города Москвы и оргкомитет турнира.
"Предполагается, что до конца года будут организованы серии международных теннисных турниров в Москве, включая соревнования с участием легенд отечественного тенниса и наших молодых спортсменов, являющихся лидерами мировых рейтингов в своих возрастных категориях", - говорится в сообщении.
Причины решения не указаны.
Турнир должен был пройти с 16 по 23 октября.
Турнир проводится с 1990 года в Москве.