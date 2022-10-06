В Госдуме предложили ввести должность спортивного омбудсмена при президенте РФ

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы РФ, член комитета по физической культуре и спорту Борис Пайкин предложил министру спорта Олегу Матыцину ввести должность спортивного омбудсмена при президенте Российской Федерации, говорится в официальном обращении, поступившем в редакцию "Интерфакса".

"Институт омбудсмена доказал свою эффективность во многих сферах деятельности. Спорт всегда был сопряжен с конфликтом интересов многих сторон, но сегодня нам предстоит защищать права наших спортсменов на всех уровнях, в том числе на международной арене", - отмечается в письме.

По мнению Пайкина, "в спортивном мире должна появиться независимая инстанция, не связанная интересами ни с конкретными спортсменами, ни со спортивными федерациями - российскими или международными, компетентно и беспристрастно решающая профессиональные и этические споры".