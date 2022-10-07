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"Урал" победил "Химки" в РПЛ

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Футболисты екатеринбургского "Урала" победили соперников из подмосковных "Химок" в матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги.

Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:1. Победу хозяевам поля принесли голы Алексея Каштанова (5-я минута) и Лазара Ранджеловича (63). За "Химки" отличился Илья Кухарчук (90+2).

"Урал" одержал вторую победу подряд и поднялся в таблице на 12-е место, у клуба 10 очков. "Химки" идут на 15-й строчке, набрав 8 очков.

В 13-м утре "Урал" сыграет с "Ростовом", матч пройдет 14 октября. "Химки" днем позже встретятся с воронежским "Факелом".

футбол РПЛ
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