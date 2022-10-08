Призер ОИ Гаджимагомедов стал четырехкратным чемпионом России по боксу

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Серебряный призер летних Олимпийских игр-2020 по боксу Муслим Гаджимагомедов в четвертый раз в карьере выиграл золото чемпионата России.

В финальном поединке чемпионата России-2022 в Чите в весовой категории до 92 кг представитель Краснодарского края победил Алексея Зобнин (Оренбургская область).

Таким образом, Гаджимагомедов стал четырехкратным чемпионом России. Ранее он выигрывал награду высшего достоинства в 2016, 2018 и 2020 годы.

Трехкратным чемпионом России, в свою очередь, стал бронзовый призер Олимпиады-2020 в Токио Имам Хатаев. В финале в весовой категории Хатаев (Чеченская республика) одержал победу над Савелием Садомой (Хабаровский край). До этого Хатаев становился чемпионом России в 2019 и 2020г.

Также золото чемпионата России-2022 завоевали: Эдмонд Худоян (категория до 48 кг), Василий Егоров (до 51 кг), Дмитрий Двали (до 54 кг), Эдуард Саввин (до 57 кг), Всеволод Шумков (до 60 кг), Габил Мамедов (до 63,5 кг), Тархан Идигов (до 67 кг), Игорь Свиридченков (до 71 кг), Павел Сосулин (до 75 кг), Шарабутдин Атаев (до 86 кг), Алексей Дронов (92+ кг).

Чемпионат России среди мужчин 19-40 лет прошел в Чите в рамках празднования 30-летия Федерации бокса России и 100-летия бокса в Забайкальском крае.

Призовой фонд составил рекордные 26 млн рублей. Обладатели золотых медалей чемпионата России-2022 получат по 1,5 млн руб., серебряные призеры - по 250 тысяч, бронзовые - по 125 тысяч рублей. Соревнования прошли в 13 весовых категориях.