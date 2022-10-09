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"Спартак" одержал третью победу подряд в РПЛ, разгромив "Крылья Советов"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" победили соперников из самарских "Крыльев Советов" в матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги.

Игра в Москве завершилась со счетом 5:2. Дубли в составе "Спартака" оформили Александр Соболев (50-я и 61-я минуты) и Квинси Промес (45+5 и 90+5), еще один гол забил Руслан Литвинов (73). За "Крылья Советов" отличились Роман Ежов (6) и Амар Рахманович (58).

Промес забил 11 голов в сезоне, он возглавляет гонку бомбардиров.

"Спартак" одержал третью победу подряд и поднялся на второе место в таблице чемпионата, набрав 25 очков. "Крылья Советов" - 11-е (11 очков).

В следующем туре "Спартак" сыграет с московским ЦСКА, матч пройдет 16 октября. "Крылья Советов" в тот же день встретятся с "Сочи".

футбол РПЛ Спартак Крылья Советов
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