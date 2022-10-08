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"Локомотив" проиграл пятый матч подряд в РПЛ, крупно уступив "Сочи"

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - "Сочи" дома со счетом 4:0 разгромил московский "Локомотив" в матче 12-го тура Российской премьер-лиги.

Победу "Сочи" принес дубль Жаозиньо (67-я и 82-я минуты), а также голы Кристиана Нобоа (33) и Владислава Сарвели (90+2).

"Локомотив" потерпел пятое поражение в чемпионате подряд. Последний раз столичный клуб побеждал в РПЛ 28 августа - в седьмом туре был обыгран "Оренбург" (5:1).

"Локомотив" занимает 14-е место в таблице, имея в активе 9 очков. "Сочи" идет на шестой позиции, у клуба 20 очков.

В следующем туре "Сочи" сыграет против самарских "Крыльев Советов", матч пройдет 16 октября. "Локомотив" днем ранее встретится с московским "Торпедо".

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