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"Зенит" сыграл вничью с "Факелом" в матче РПЛ

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" и воронежского "Факела" не определили победителя в матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги.

Игра в Воронеже завершилась со счётом 1:1. В составе "Факела" отличился Георгий Гонгадзе (12-я минута). За "Зенит" забил Малком (28).

"Зенит" впервые не смог победить после семиматчевой выигрышной серии.

"Зенит" лидирует в чемпионате, набрав 30 очков. "Факел" - 13-й, у команды 10 очков.

В следующем туре "Факел" 15 октября сыграет с подмосковными "Химками", "Зенит" 16 октября встретится с "Пари Нижний Новгород".

футбол РПЛ Зенит Факел
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