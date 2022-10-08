ЦСКА и "Динамо" сыграли вничью в матче РПЛ

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА сыграл вничью 1:1 с "Динамо" в домашнем матче 12-го тура Российской премьер-лиги.

Счет в матче открыл игрок ЦСКА Виллиан Роша, забивший на 12-й минуте. На 44-й минуте нападающий "Динамо" Федор Смолов сравнял счет.

ЦСКА имеет в активе 24 очка и занимает в таблице второе место, отставая от лидирующего "Зенита" на шесть очков. "Динамо" идет на восьмом месте, у клуба 17 очков.

В 13-м туре ЦСКА сыграет с московским "Спартаком", матч пройдет 16 октября. "Динамо" 15 октября встретится с "Оренбургом".