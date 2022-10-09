"Оренбург" одержал волевую победу над "Ахматом" и выиграл третий матч подряд в РПЛ

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - "Оренбурга" со счетом 2:1 дома обыграл грозненский "Ахмат" в матче 12-го тура Российской премьер-лиги.

Счет открыл игрок гостей Мохамед Конате (28-я минута). "Оренбург" сравнял благодаря точному удару Владимира Сычевого (52). Победу хозяевам принес гол Тимура Аюпова (68).

"Оренбург" победил в третьем матче чемпионата подряд и поднялся на седьмое место в таблице, у клуба 18 очков. "Ахмат" опустился на восьмое место (17 очков).

В 13-м туре "Оренбург" ждет встреча с московским "Динамо", "Ахмат" сыграет с "Краснодаром", оба матча пройдут 15 октября.