"Торпедо" в меньшинстве сыграло вничью с "Пари НН" в матче РПЛ

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Футбольные клубы "Торпедо" (Москва) и "Пари Нижний Новгород" не определили победителя в матче 12-го тура Российской премьер-лиги.

Игра в Москве завершилась со счетом 0:0.

"Торпедо" завершало матч в неполном составе - на 75-й минуте Равиль Нетфуллин получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Пари НН" занимает в чемпионате десятое место, набрав 13 очков. "Торпедо" замыкает таблицу на 16-й позиции, имея в активе 6 очков.

В следующем туре "Торпедо" 15 октября встретится с московским "Локомотивом", "Пари НН" - 16 октября с "Зенитом" (Санкт-Петербург).