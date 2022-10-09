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"Торпедо" в меньшинстве сыграло вничью с "Пари НН" в матче РПЛ

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Футбольные клубы "Торпедо" (Москва) и "Пари Нижний Новгород" не определили победителя в матче 12-го тура Российской премьер-лиги.

Игра в Москве завершилась со счетом 0:0.

"Торпедо" завершало матч в неполном составе - на 75-й минуте Равиль Нетфуллин получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Пари НН" занимает в чемпионате десятое место, набрав 13 очков. "Торпедо" замыкает таблицу на 16-й позиции, имея в активе 6 очков.

В следующем туре "Торпедо" 15 октября встретится с московским "Локомотивом", "Пари НН" - 16 октября с "Зенитом" (Санкт-Петербург).

футбол РПЛ Торпедо Пари НН
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