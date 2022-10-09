"Ростов" одержал волевую победу над "Краснодаром" в матче РПЛ

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Футболисты "Ростова" обыграли соперников из "Краснодара" в матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги.

Счет игры в Ростове - 3:2. "Краснодар" открыл счет на первой минуте матча - отличился Олакунле Олусегун. На 31-й минуте Джон Кордоба удвоил преимущество гостей. "Ростов" отыгрался благодаря голам Александра Сильянова (51) и Дмитрия Полоза (59, пенальти). Хозяева поля смогли выиграть матч благодаря точному удару Алексея Миронова на 75-й минуте.

В эпизоде с пенальти защитник "Краснодара" Кайо получил вторую желтую карточку, после чего был удален с поля.

"Ростов" делит с московским "Спартаком" второе и третье места в таблице, у команд по 25 очков. Они отстают от лидирующего "Зенита" (Санкт-Петербург) на 5 очков. "Краснодар" занимает пятую позицию, набрав 21 очко.

В следующем туре "Ростов" сыграет с "Уралом", матч пройдет 14 октября. "Краснодар" 15 октября встретится с "Ахматом" (Грозный).