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ХК "Динамо-Минск" проиграл нижегородскому "Торпедо"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Динамо-Минск" уступили в Нижнем Новгороде местному "Торпедо", сообщил в воскресенье Национальный олимпийский комитет Белоруссии.

"После двух периодов счет на табло в СК "Нагорный" был равным - 2:2, но в заключительной трети встречи хозяева забросили трижды", - говорится в сообщении. Финальный счет матча составил 2:5.

От "Динамо-Минск" шайбы забили Игорь Мартынов и Павел Варфоломеев, от нижегородского "Торпедо" - Андрей Белевич, Ю Сато, Николай Коваленко, Кирилл Воронин и Марк Марин.

Следующий матч "зубры" проведут 11 октября в Санкт-Петербурге против СКА.

хоккей КХЛ
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