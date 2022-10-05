Минское "Динамо" уступило подольскому "Витязю"
Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Минское "Динамо" на своем льду уступило подольскому "Витязю" в очередном поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Счет матча, проходившего в среду в "Минск-Арене", составил 3:5.
В составе хозяев льда шайбы забили Владимир Алистров, Ник Меркли и Седрик Пакетт. Авторство голов в "Витязе" принадлежит Александру Яремчуку, Ивану Зинченко (дважды), Кириллу Рассказову и Степану Старкову.
Как сообщалось, ранее "зубры" прервали четырехматчевую серию поражений, обыграв в овертайме со счетом 3:2 нижегородское "Торпедо".
После 15 матчей "Динамо-Минск" имеет 16 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующую игру подопечные Крэйга Вудкрофта проведут 9 октября на выезде против нижегородского "Торпедо".