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Минское "Динамо" уступило подольскому "Витязю"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Минское "Динамо" на своем льду уступило подольскому "Витязю" в очередном поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Счет матча, проходившего в среду в "Минск-Арене", составил 3:5.

В составе хозяев льда шайбы забили Владимир Алистров, Ник Меркли и Седрик Пакетт. Авторство голов в "Витязе" принадлежит Александру Яремчуку, Ивану Зинченко (дважды), Кириллу Рассказову и Степану Старкову.

Как сообщалось, ранее "зубры" прервали четырехматчевую серию поражений, обыграв в овертайме со счетом 3:2 нижегородское "Торпедо".

После 15 матчей "Динамо-Минск" имеет 16 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующую игру подопечные Крэйга Вудкрофта проведут 9 октября на выезде против нижегородского "Торпедо".

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