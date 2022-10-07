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Хоккеисты СКА прервали победную серию "Витязя" в КХЛ

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Подмосковный "Витязь" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) потерпел поражение от СКА.

Поединок в Петербурге завершился со счетом 4:3 (0:1, 2:1, 2:1). За гостей из Балашихи шайбы забросили Кирилл Рассказов (10 мин), Иван Ежов (29) и Роман Абросимов (47). За армейцев отличились Марат Хайруллин (28), Михаил Воробьев (40, 53) и Василий Глотов (60).

СКА одержал шестую победу подряд и продолжает оставаться единоличным лидером Западной конференции КХЛ, набрав 31 очко. "Витязь" прервал свою четырехматчевую победную серию и занимает на "Западе" шестое место (19 очков).

Хоккей КХЛ Витязь СКА
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