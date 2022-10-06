"Динамо" прервало шестиматчевую победную серию в КХЛ

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" по буллитам уступило нижнекамскому "Нефтехимику" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча на "Нефтехим-Арене" в Нижнекамске завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В результате "Динамо" прервало свою победную серию, состоявшую из шести матчей.

В Западной конференции "Динамо" находится на втором месте, имея в активе 23 очка.

"Нефтехимик", который с начала текущего сезона проиграл 10 матчей подряд, одержал пятую победу кряду. В Восточной конференции КХЛ клуб набрал 11 очков и занимает 10 место.

Ранее в четверг в Новосибирске столичный ЦСКА одолел "Сибирь" - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1). Армейцы до этого не одерживали побед три матча подряд. Всего в текущем сезоне действующие обладатели Кубка Гагарина потерпели семь поражений. На "Западе" ЦСКА набрал 17 очков и с восьмого места поднялся на седьмое.

"Амур" (Хабаровск) - "Сочи" (Сочи) - 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)

"Адмирал" (Владивосток) - "Локомотив" (Ярославль) - 3:2 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Металлург" (Магнитогорск) - 2:3 (2:2, 0:0, 0:1)

"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Барыс" (Астана) - 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)