УЕФА оштрафовал "Селтик" за антимонархический баннер

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Шотландский футбольный клуб "Селтик" выплатил 15 тыс. евро штрафа за посвященный королеве Елизавете II баннер, вывешенный во время матча Лиги чемпионов против украинского "Шахтера", сообщает The Athletic.

Матч прошел в Польше 14 сентября, то есть почти через неделю после смерти королевы. На одном из баннеров присутствовала надпись "Сожалею о вашей утрате, Майкл Фэган". Это была отсылка к человеку, который в 1982 году проник в спальню королевы.

Решение о штрафе было вынесено Союзом европейских футбольных федераций (УЕФА).