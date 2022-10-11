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УЕФА оштрафовал "Селтик" за антимонархический баннер

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Шотландский футбольный клуб "Селтик" выплатил 15 тыс. евро штрафа за посвященный королеве Елизавете II баннер, вывешенный во время матча Лиги чемпионов против украинского "Шахтера", сообщает The Athletic.

Матч прошел в Польше 14 сентября, то есть почти через неделю после смерти королевы. На одном из баннеров присутствовала надпись "Сожалею о вашей утрате, Майкл Фэган". Это была отсылка к человеку, который в 1982 году проник в спальню королевы.

Решение о штрафе было вынесено Союзом европейских футбольных федераций (УЕФА).

футбол УЕФА
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