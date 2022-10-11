Минспорт не будет готовить добровольческие отряды из спортсменов для участия в СВО

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Министерство спорта России не готовит отряды из профессиональных спортсменов-добровольцев для участия в военной операции на Украине, заявил журналистам министр спорта Олег Матыцин.

"Мы не формируем отряды из профессиональных спортсменов. Каждый должен добросовестно заниматься своей работой", - сказал министр.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России планируют создать добровольческие отряды из профессиональных спортсменов для участия в специальной военной операции на Украине.

"Я не получал таких официальных сведений. Министерству об этом ничего не известно. Каждый имеет право выбора, будь то спортсмен, железнодорожник или водитель. Если человек хочет идти добровольцем и защищать свою родину, то честь ему и хвала", - отметил министр.