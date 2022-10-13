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Частный инвестор проведет реконструкцию футбольной академии Коноплева в Тольятти

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Инвестор заменит футбольные поля и построит объекты инфраструктуры на территории академии футбола имени Юрия Коноплева в Тольятти (Самарская область), сообщает пресс-служба регионального правительства.

"В течение первых четырех лет инвестор без приостановки деятельности академии вкладывает более 500 млн рублей в строительство и реконструкцию объектов", говорится в сообщении.

Планируется построить физкультурно-оздоровительный корпус, газовую котельную и сети газоснабжения, а также заменить покрытия футбольных полей.

Как сообщал тольяттинский футбольный клуб "Акрон", между правительством Самарской области и АНО "Академия футбола имени Юрия Коноплева" было заключено концессионное соглашение сроком на 20 лет. В структуру управления академии вошел ФК "Акрон", учредителем которого является генеральный директор ГК "Акрон Holding" Павел Морозов.

В соответствии с данными официального сайта академии, спортивный комплекс был открыт в 2003 году. На его территории имеется материально-техническая база для проведения занятий и соревнований в любое время года. Среди воспитанников академии игрок сборной России и московского "Спартака" Роман Зобнин, а также чемпион России, обладатель Кубка России Алан Дзагоев.

футбол Самарская область Академия Коноплева Тольятти
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