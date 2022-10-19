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В Госдуме призвали РПЛ и Минспорт подготовить меры поддержки клубов

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Российская премьер-лига должна начать проработку мер поддержки футбольных клубов, в противном случае число участников лиги может сократиться до трех-пяти команд, заявил депутат Госдумы, член комитета по физической культуре и спорту Борис Пайкин.

"Футбольный клуб "Уфа" может прекратить существование в связи с финансовыми трудностями (...) Очевидно, что проблемы с привлечением спонсорских средств будут испытывать многие клубы РПЛ, в том числе имеющие хороший спортивный потенциал. Пока эта тенденция не приняла массовый характер, руководство Российской премьер-лиги должно выработать свою позицию по данному вопросу. Если не ответить на вопросы сегодня, то может оказаться, что в РПЛ останется три-пять команд, имеющих серьезную спонсорскую поддержку", - цитирует Пайкина пресс-служба комитета.

"Считаю, что руководству РПЛ уже сегодня надо выработать четкую позицию по этому вопросу и обратиться в министерство спорта с предложениями по сохранению футбольных клубов страны в условиях мобилизационной экономики", - добавил он.

Ранее в СМИ сообщалось о серьезных финансовых проблемах, которые испытывает "Уфа", выступавшая в сезоне 2021/2022 в РПЛ. В прошлом сезоне "Уфа" заняла 14-е место в турнирной таблице и в текущем сезоне играет в Первой лиге.

Госдума РПЛ
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