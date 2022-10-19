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"Торпедо" обыграло ЦСКА в Кубке России по футболу

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Торпедо" нанес поражение столичному ЦСКА в матче четвертого тура группового этапа Фонбет Кубка России.

Игра на стадионе ЦСКА завершилась со счетом 1:0 в пользу "Торпедо". Единственный гол в матче забил Марио Чурич (11-я минута, пенальти).

На 27-й минуте арбитр не засчитал гол полузащитника ЦСКА Ивана Облякова, зафиксировав положение "вне игры" после просмотра видеоповтора.

ЦСКА потерпел первое поражение в групповом этапе турнира. Клуб возглавляет таблицу группы D, имея в активе 9 очков. "Торпедо" идет на третьей позиции (6 очков).

В четверг между собой сыграют другие представители группы - "Сочи" (0 очков) и "Урал" (6 очков).

В пятом туре состоятся матчи "Торпедо" - "Сочи" и "Урал" - ЦСКА.

Футбол Кубок России Торпедо ЦСКА
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