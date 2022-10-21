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Теннисистка Калинская обыграла Касаткину и вышла в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Мексике

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анна Калинская обыграла россиянку Дарью Касаткину в третьем круге турнира WTA-1000, который проходит в мексиканской Гвадалахаре.

Матч продолжался 2 часа 15 минут и завершился со счетом 6:2, 2:6, 6:3.

Калинская занимает в рейтинге Женской теннисной ассоциации 73-е место, Касаткина идет на 11-й позиции.

Соперницей Калинской по четвертьфиналу станет чешка Мария Боузкова (38), которая выбила из турнира еще одну представительницу России Людмилу Самсонову.

Призовой фонд соревнований насчитывает более 2 млн 527 тыс. долларов. Победитель получит 412 тыс. долларов.

WTA-1000 Мексика
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