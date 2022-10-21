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Окончательное решение о допуске россиян к международным соревнованиям примут в декабре

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Большинство делегатов Генассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов положительно оценивают снятие санкций с россиян и их возвращение в число участников международных соревнований.

"Окончательное решение о допуске спортсменов России к участию в международных соревнованиях будет принято по итогам заседания Бюро Международного Олимпийского комитета (МОК) в декабре", - заявил "Интерфаксу" президент Национального олимпийского комитета Киргизии, вице-президент Евразийской ассоциации конного спорта (ЕЕА) и участник Генассамблеи АНОК Садыр Мамытов.

По его словам, представители чуть ли не всех стран-участниц АНОК считают недопустимым смешивать спорт и политику, поскольку это не только противоречит принципам олимпизма, но и разрушает саму суть спортивного строительства в мире. Участники Генассамблеи.

"Например, быстро "поставили на место" представителя Дании, который попытался выступить против возвращения россиян на международные старты", - добавил Мамытов.

Глава НОК Киргизии также сообщил, что в Сеуле обсудил с президентом Олимпийского комитета России (ОКР) Станиславом Поздняковым опыт проведения Чемпионатов Евразии по конному спорту в государствах ЕЕА, в том числе - в России.

"Глава ОКР знаком с данной темой и считает важным распространить "евразийский подход" организации и проведения соревнований и на другие виды спорта", - отметил Мамытов.

МОК
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