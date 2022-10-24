Поиск
Реклама20idei.ru

Первый канал покажет бой за пояс WBA между Биволом и Рамиресом

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Первый канал будет транслировать чемпионский бой между действующим обладателем пояса WBA в полутяжелом весе - россиянином Дмитрием Биволом и претендентом - мексиканцем Хильберто Рамиресом, сообщает пресс-служба телеканала.

СпортWBA утвердила Рамиреса соперником россиянина БиволаWBA утвердила Рамиреса соперником россиянина БиволаЧитать подробнее

Поединок пройдет 5 ноября на Ethihad Arena в Абу-Даби. Начало трансляции в 23:50 мск.

8 мая этого года Бивол в девятый раз защитил чемпионский пояс WBA, победив мексиканца Сауля Альвареса. Титулом россиянин владеет с 2017 года.

31-летний Бивол является непобежденным боксером, к настоящему моменту он выиграл все 20 поединков, из них 11 - нокаутом.

31-летний Рамирес на профессиональном ринке выиграл все 44 поединка, в том числе 30 – нокаутом.

бокс Дмитрий Бивол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российская легкоатлетка Антюх лишена золота ОИ-2012 из-за допинга

Российская легкоатлетка Антюх лишена золота ОИ-2012 из-за допинга

Ислам Махачев получит $1 млн после выигрыша титула UFC

Ислам Махачев получит $1 млн после выигрыша титула UFC

Валиева выиграла Гран-при России по фигурному катанию в Москве

Валиева выиграла Гран-при России по фигурному катанию в Москве

ЦСКА сыграл вничью с "Оренбургом" в 14-м туре чемпионата России по футболу

ЦСКА сыграл вничью с "Оренбургом" в 14-м туре чемпионата России по футболу

Россиянин Ислам Махачев стал чемпионом UFC в легком весе

Россиянин Ислам Махачев стал чемпионом UFC в легком весе

Россиянин Петр Ян проиграл американцу Шону О'Мэлли на турнире UFC

Международная федерация лыжного спорта отстранила россиян от соревнований сезона-22/23

Международная федерация лыжного спорта отстранила россиян от соревнований сезона-22/23

"Краснодар" обыграл "Пари НН" в матче Российской премьер-лиги

Российская теннисистка Касаткина квалифицировалась на Итоговый турнир WTA

Российская теннисистка Касаткина квалифицировалась на Итоговый турнир WTA

Главные тренеры "Спартака" и ЦСКА дисквалифицированы за перепалку после матча

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });