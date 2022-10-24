Первый канал покажет бой за пояс WBA между Биволом и Рамиресом

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Первый канал будет транслировать чемпионский бой между действующим обладателем пояса WBA в полутяжелом весе - россиянином Дмитрием Биволом и претендентом - мексиканцем Хильберто Рамиресом, сообщает пресс-служба телеканала.

Поединок пройдет 5 ноября на Ethihad Arena в Абу-Даби. Начало трансляции в 23:50 мск.

8 мая этого года Бивол в девятый раз защитил чемпионский пояс WBA, победив мексиканца Сауля Альвареса. Титулом россиянин владеет с 2017 года.

31-летний Бивол является непобежденным боксером, к настоящему моменту он выиграл все 20 поединков, из них 11 - нокаутом.

31-летний Рамирес на профессиональном ринке выиграл все 44 поединка, в том числе 30 – нокаутом.