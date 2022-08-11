Поиск

WBA утвердила Рамиреса соперником россиянина Бивола

WBA утвердила Рамиреса соперником россиянина Бивола
Мексиканский боксер Хильберто Рамирес
Фото: Williams/Golden Boy/Getty Images

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Всемирная боксерская ассоциация (WBA) утвердила обязательный бой между чемпионом в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом и обязательным претендентом мексиканцем Хильберто Рамиресом, сообщается на сайте организации.

СпортWBA признала россиянина Бивола боксером месяцаЧитать подробнее

Отмечается, что WBA отклонила запрос россиянина на поединок с британцем Джошуа Буатси.

8 мая этого года Бивол в девятый раз защитил чемпионский пояс WBA, победив мексиканца Сауля Альвареса. Титулом россиянин владеет с 2017 года.

31-летний Бивол является непобежденным боксером, к настоящему моменту он выиграл все 20 поединков, из них 11 - нокаутом.

31-летний Рамирес на профессиональном ринке выиграл все 44 поединка, в том числе 30 – нокаутом.

бокс Дмитрий Бивол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Теннисист Рублев выбыл из турнира Masters в Монреале

Теннисист Рублев выбыл из турнира Masters в Монреале

Медведев проиграл Кирьосу на старте турнира Masters в Монреале

"Реал" в пятый раз выиграл Суперкубок УЕФА

Карпин анонсировал усиление сборной России еще одним специалистом

Карпин анонсировал усиление сборной России еще одним специалистом

Писарев возглавил "Химки" и продолжит работу со сборной России

Президент Литвы лишил фигуристов сборной госнаград за участие в шоу Навки

Президент Литвы лишил фигуристов сборной госнаград за участие в шоу Навки

Касаткина проиграла в первом круге теннисного турнира в Торонто

Сестры Аверины решили завершить карьеру в случае недопуска на ОИ-2024

Сестры Аверины решили завершить карьеру в случае недопуска на ОИ-2024

Тайсон Фьюри объявил о возвращении на ринг ради боя с Дереком Чисорой

Серена Уильямс объявила о намерении завершить карьеру после US Open

Серена Уильямс объявила о намерении завершить карьеру после US Open