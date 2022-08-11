WBA утвердила Рамиреса соперником россиянина Бивола

Мексиканский боксер Хильберто Рамирес Фото: Williams/Golden Boy/Getty Images

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Всемирная боксерская ассоциация (WBA) утвердила обязательный бой между чемпионом в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом и обязательным претендентом мексиканцем Хильберто Рамиресом, сообщается на сайте организации.

Отмечается, что WBA отклонила запрос россиянина на поединок с британцем Джошуа Буатси.

8 мая этого года Бивол в девятый раз защитил чемпионский пояс WBA, победив мексиканца Сауля Альвареса. Титулом россиянин владеет с 2017 года.

31-летний Бивол является непобежденным боксером, к настоящему моменту он выиграл все 20 поединков, из них 11 - нокаутом.

31-летний Рамирес на профессиональном ринке выиграл все 44 поединка, в том числе 30 – нокаутом.