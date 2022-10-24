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Экс-наставник "Спартака" Эмери возглавил "Астон Виллу"

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Испанец Унаи Эмери стал новым главным тренером "Астон Виллы", сообщает официальный сайт английского футбольного клуба.

В этой должности Эмери сменил уволенного 20 октября Стивена Джеррарда.

Предыдущим клубом Эмери был "Вильярреал", который под руководством 50-летнего специалиста выиграл Лигу Европы-2020/21. Этот же турнир с Эмери трижды подряд (сезоны-2013/14, 2014/15, 2015/16) выигрывала испанская "Севилья".

Будучи главным тренером "Пари Сен-Жермен", Эмери в качестве тренера выиграл чемпионат Франции, по два раза - Кубок и Суперкубок Франции.

В 2012 году Эмери работал в московском "Спартаке", в другие периоды карьеры также тренировал испанские "Лорка Депортива", "Альмерию", "Валенсию", английский "Арсенал".

футбол Англия
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