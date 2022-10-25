Главный тренер "Шерифа" уволился перед матчем с "Манчестер Юнайтед"

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Главный тренер "Шерифа" (Тирасполь) Степан Томас подал в отставку, сообщается на официальном сайте выступающего в чемпионате Молдавии футбольного клуба.

"Хорватский специалист после воскресного матча с ФК "Петрокуб" взял вину за поражение на "себя: "Кажется игроки думали о матче в Манчестере, не было концентрации. Это моя ошибка" - заявил после игры Степан Томас", - говорится в заявлении клуба.

В "Шерифе" подчеркивают тот факт, что "за 4 месяца вместе с командой Степан Томас сумел с нуля создать команду, которая успешно прошла отбор квалификации еврокубков, сумев, по сути, с новым коллективом, который создал с нуля за короткий срок, пробиться в групповую стадию Лиги Европы".

"Коллектив ФК "Шериф" благодарит Степана Томаса и его тренерский штаб за проделанную работу, вклад в развитие клуба и его продвижение на международной арене", - отмечается в тексте обращения.

23 октября "Шериф" со счетом 0:1 уступил в гостях "Петрокубу" в матче чемпионата Молдавии. Это поражение стало для "Шерифа" первым, команда продолжает лидировать в турнирной таблице, на семь баллов опережая ближайшего преследователя в лице "Петрокуба". 27 октября клуб из "Тирасполя" сыграет с "Манчестер Юнайтед" в Англии в матче группового этапа Лиги Европы.