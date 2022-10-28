Два очка Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Оттаву" в матче НХЛ

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Миннесоты" одержали победу над "Оттавой в гостях в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В итоговом протоколе зафиксирован счет 4:2 (2:1, 1:0, 1:1) в пользу "Миннесоты". В ее составе гол и голевую передачу (оба – в первом периоде) оформил российский напалающий Кирилл Капризов.

"Миннесота" является представителем Западной конференции НХЛ, где занимает в настоящий момент 10-е место. У команды 7 очков в семи матчах. "Оттава" - на 11-м месте Восточной конференции: 8 очков в семи матчах.